Bruxelles: "tagliare subito i consumi di gas"

LONDRA - “Bruxelles si sta preparando a dire ai membri dell’Ue di tagliare ‘immediatamente’ il consumo di gas, avvertendo che senza un maggiore risparmio il continente rischia di rimanere a corto di gas questo inverno mentre la Russia limita le forniture”. A scriverlo il Financial Times dopo aver visionato un documento redatto dalla Commissione.“La prossima settimana la Commissione europea fornirà ai membri obiettivi di riduzione volontaria del gas, secondo una bozza di documento vista dal Financial Times, che avverte che gli obiettivi saranno resi obbligatori in caso di grave interruzione delle forniture”.“Agire insieme ora sarà meno dirompente e costoso, facilitando la solidarietà ed evitando la necessità di azioni non pianificate e non coordinate in una possibile situazione di crisi con le riserve di gas in esaurimento”, si legge nel documento.