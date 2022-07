Calciomercato: il Lecce interessato a Adam Ounas del Napoli

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce è interessato all’attaccante francese Adam Ounas 25 anni del Napoli. Il calciatore è molto rapido nei dribbling e nelle conclusioni dal limite dell’area. E’ preciso nei cross in area, Nella scorsa stagione ha giocato 16 partite nel Napoli in Serie A e ha realizzato 2 reti. Presto il direttore dell’area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino inizierà una trattativa con i dirigenti del Napoli.

Si cercherà l’intesa economica per portare il giocatore al Lecce. Sarebbe un rinforzo importante per i giallorossi pugliesi. Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera stanno allestendo una squadra competitiva per raggiungere la salvezza nella prossima stagione in Serie A.