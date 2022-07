Calciomercato: il Lecce interessato a Di Francesco della Spal

Sarebbe un rinforzo importante per il Lecce. Il centrocampista Mario Gargiulo è stato ceduto a titolo definitivo al Modena in Serie B. Il giocatore non avrebbe avuto spazio col tecnico dei salentini Marco Baroni in Serie A.

Il Lecce è interessato all’attaccante Federico Di Francesco 28 anni della Spal. Nella scorsa stagione il calciatore ha giocato 26 gare nell’ Empoli in Serie A e ha segnato 5 reti. Presto il responsabile dell’area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino inizierà una trattativa con i dirigenti della società emiliana per trovare l’intesa economica fondamentale per portare il giocatore in Puglia.