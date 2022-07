Calciomercato: il Lecce interessato a Sandro Ramirez dell' Huesca

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce è interessato all’attaccante spagnolo Sandro Ramirez 27 anni dell’Huesca. Nella scorsa stagione il calciatore ha giocato 30 partite e ha segnato 4 gol nel Getafe in Serie A in Spagna. L’ Huesca potrebbe chiedere ai salentini per farlo arrivare in Puglia un milione di euro per il prestito e 4 milioni di euro a Giugno 2023 per il diritto di riscatto.

Lo spagnolo nella sua carriera ha giocato inoltre nel Real Valladolid nel Malaga nel Barcellona nel Siviglia e nel Getafe. Il centrocampista Mattia Felici 22 anni ha risolto il contratto col Lecce ed è stato acquistato a titolo definitivo dalla Triestina.