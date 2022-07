Conversano, il Lumen Fest continua per tutta l'estate

Grazie all’impegno economico del main sponsor, alla creatività di Francesco Laruccia, di Lumen Light Design e alla perseveranza di Enzo Rosato, presidente dell’associazione Fatti di China, Lumen presenterà anche una novità per i mesi di luglio e agosto: un’installazione in Villa Garibaldi, nel punto più alto di Conversano, dedicato al sole. Un punto per osservare il tramonto, davanti a 12 luminarie alte quasi tre metri, che rappresentano altrettanti girasoli. L’effetto è quello del sole che tramonta su un campo di fiori estivo.



“Siamo felicissimi di poter continuare fino al 20 agosto – le parole del presidente dell’associazione Fatti di China Enzo Rosato – il Lumen Spring Fest, anche grazie al supporto della Bcc di Conversano, ha riscosso successo al punto da indurci a non fermarci e a rilanciare. Andrà via la parola “spring” ma non le luci che hanno caratterizzato i mesi di maggio e giugno. Le installazioni hanno abbellito Conversano che con la conformazione dei suoi luoghi più caratteristici si presta a questo tipo di eventi. Adesso tocca a noi illuminare anche le serate estive e rendere Conversano ancora più bella”.

CONVERSANO (BA) - Il LUMEN FEST inaugurato con Borgo in Fiore, continuerà fino al termine dell’estate nell’ambito del progetto Borgo d’Estate del Comune di Conversano. L’evento, organizzato da Fatti di China con il supporto dell’Amministrazione Comunale, di I Make e del main sponsor BCC Conversano, illuminerà le vie di Conversano anche nelle serate di luglio e agosto.