Crisi senza fine in Argentina: cosa sta accadendo

BUENOS AIRES - La situazione nel Paese continua ad aggravarsi. Il ministro dell'Economia si è dimesso e ha lasciato il governo. Intanto proseguono le proteste di piazza. In attesa delle elezioni presidenziali del 2023, regna il caos a livello politico.Le dimissioni di Guzmán sono giunte dopo quelle di inizio giugno del ministro per lo Sviluppo produttivo, Matías Kulfas, altro uomo vicino al presidente che aveva criticato la vicepresidente e che era stato sostituito dal peronista Daniel Scioli, vicino invece a Fernández de Kirchner. Una mossa che non ha fatto altro che far accrescere la crisi nel paese.La crisi in Argentina, oltre che politica, è soprattutto economica. Buenos Aires, a causa di un nuovo default nel maggio 2020, si vide costretta infatti a stampare sempre più moneta, portando ad un aumento dell’inflazione. Questa mossa del Tesoro portò ad una ristrutturazione del debito, sia con i privati che con lo stesso Fondo, che sospese la rata da 700 milioni di dollari e congelava i futuri pagamenti, in cambio della riduzione graduale, da parte del paese, del proprio rapporto tra deficit e PIL, dal 2,5 per cento attuale allo 0,9 per cento nel 2024.