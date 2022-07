Damiano Mulino, ecco il video del nuovo singolo 'Flower Power'

LECCE - Torna a regalare emozioni il cantautore e polistrumentista pugliese Damiano Mulino, con il nuovo singolo 'Flower Power', scritto e prodotto dallo stesso artista che, dopo i singoli “Un bacio alla francese”, “Cinema All’aperto” e “Ti porterò a ballare” (singolo che entrò in classifica Earone per oltre 20 settimane e nella Top 100 dei brani italiani più suonati nell’anno 2019) ritorna con una nuova hit dal titolo “Flower Power”.

Il brano, pubblicato su etichetta Shake Up Studio / distribuzione Artist First, racconta la storia di due persone tra loro sconosciute che, quasi fortuitamente, riescono a ritrovarsi all’inizio di una nuova e indimenticabile estate. Un sound che richiama gli anni 60/70 tipici del twist e rock and roll, ma rivisitato in una chiave moderna.

Il brano è accompagnato dal videoclip di ‘Flower Power’ nato da un’idea dello stesso Damiano e diretto da Giorgio Gabe. La produzione video è targata Shake Up Studio, una nuova realtà discografica che vanta diverse collaborazioni italiane ed estere (del quale lo stesso Damiano è Owner).

''In questo momento storico - spiega Damiano Mulino - mi sembrava doveroso proporre qualcosa di leggero ma che abbia allo stesso tempo un sound d’impatto e diverso dagli ultimi tempi. Avevo voglia di osare e riprendere musicalmente qualcosa che mi ha sempre affascinato, ovvero il twist e rock and roll e l’epoca degli anni 60/70, da cui prende il titolo “Flower Power”. Racconto di un incontro sfuggente, romantico e con una nota malinconica, rivisitando il sound dell’epoca, in chiave moderna ed energica.. Il risultato? e che ci siamo divertiti da matti. Nasce in una serata di piena estate, quando mentre passeggiavo, mi sono ritrovato in una piazza, simile ad una balera all’aperto, dove numerose coppie, non più giovanissime, ballavano il twist. Ne rimasi così affascinato, da grande amante dell’epoca, che decisi di raccontarmi in una storia romanzata.