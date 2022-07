Grande attesa per la data di lunedì 8 agosto all’Arena del Mare

Uno strepitoso Achille Lauro fa la differenza in tutta Italia: dopo l’esibizione da top player che ha fatto cantare e ballare il pubblico di Battiti, in Piazza Quercia nella zona del porto turistico di Trani, l’artista romano si è confermato anche nelle tappe di Napoli, Taormina e Matera.Da “Domenica” a “Bam Bam Twist, fino ad arrivare alla hit “Rolls Royce” che lo ha consacrato al grande pubblico, la scaletta è scivolata via veloce riempiendo di brividi e adrenalina tutto l’Ippodromo, anche grazie allo spettacolo audio e luci, diretto magistralmente dall’Orchestra della Magna Grecia.Il grande inizio del cantautore cresciuto a Roma, dove erano in ventimila per l'appuntamento romano, non è passato inosservato anche in Puglia dove, dopo il quasi sold out di Lecce (7 agosto) si registra un’impennata nella vendita delle prevendite per la data di Bisceglie, 8 agosto all’Arena del Mare.Il concerto di Achille Lauro, che avrà inizio alle 21 circa, sarà il vertice del Mezzo Festival, concept alla sua prima edizione nel corso della quale diversi artisti del territorio si alterneranno su palco tra live e dj set di qualità. Dalle Teste di ozzak, band "fake pop" pugliese composta dal cantautore Leonardo Addati, Fabio BPM e Jamani al rapper biscegliese classe 1995 Sparketti, già protagonista di diverse competizioni nazionali di freestyle con all'attivo l'album "A casa mia" prodotto dai coratini V5K e Demone; da Gioà (Giorgia Amoruso), giovanissima cantautrice biscegliese insignita di riconoscimenti di successo come il "First international music competition'" a REI (Angelo Rozzo), cresciuto a Corato e molto vicino ai generi 2step e UK garage; dalla LB GANG di Cerignola, promessa del genere trap composta da Elbi_lb, Aps_lb e Timer_lb ai dj C“Sapevamo che l’inizio del tour avrebbe facilitato la vendita dei biglietti, che già viaggiava spedita, ma un impatto cosi deciso non ce lo aspettavamo” sottolineano dalla J-events, l’agenzia che sta curando l’organizzazione della data biscegliese.“Siamo quasi preoccupati di non riuscire a soddisfare le tante richieste, anche perché al concerto manca ancora un mese e le prevendite rimaste sono pochissime”, concludono gli organizzatori.Il concerto di Achille Lauro, che avrà inizio alle 21 circa, sarà il vertice del Mezzo Festival, un concept, alla sua prima edizione, che vedrà alternarsi tanti artisti della zona tra live e dj set di qualità.