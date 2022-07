Daniele Nick: 'Resta Qui' è il nuovo singolo

S'intitola Resta Qui ed è il nuovo singolo del cantautore Daniele Nick. Il brano è disponibile da sabato 2 luglio su tutte le piattaforme.

"Resta qui per cambiare le cose" canta Daniele Nick nel ritornello del brano, un inno dalle sonorità decise, trainato da chitarre e batteria battente, che farà felici gli amanti del rock alternativo cantato in italiano.

"Quando scrivo un testo esce di getto - commenta Daniele Nick -, il più delle volte mi lascio completamente guidare dalla musica. Solo una volta completato riesco a capire le reali motivazioni del perché ho scritto un determinato testo, ma quelle sono le mie motivazioni: lascio l'ascoltatore libero di dare una propria interpretazione".

Daniele Naticchioni in arte Daniele Nick inizia i suoi studi nell’ambito musicale all’età di 9 anni frequentando diverse scuole di musica e studiando principalmente batteria e chitarra. Durante il periodo di formazione ha la possibilità di incidere una serie di dischi in studio, sia come membro di band sia come turnista. L’esperienza maturata lo porta all’avvicinamento e all’apprendimento di altre conoscenze strumentali. Decide quindi di avviare un progetto solistico che, ad oggi, conta 36 singoli all’attivo.