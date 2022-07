“Italia Brilla - Costellazione 2022”: domani fa tappa a Bari l’iniziativa nazionale di Iliad e dell’associazione Il Cielo Itinerante

BARI - Farà tappa a Bari domani, martedì 5 luglio, l’iniziativa “Italia Brilla - Costellazione 2022” promossa da ILIAD, operatore nazionale di telefonia fissa e mobile, e dall’associazione Il Cielo Itinerante.Il progetto, di cui UNICEF Italia è main partner, patrocinato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall’assessorato al Welfare Comune di Bari, rientra nel programma educativo congiunto dell’ESA - Agenzia Spaziale Europea e dell’ASI, promosso in occasione della missione Minerva condotta da Samantha Cristoforetti. Obiettivo dell’iniziativa è quello di avvicinare bambine e bambini provenienti da contesti socio-economici difficili allo studio delle materie STEM, attraverso una serie di attività laboratroriali dedicate al tema dello “Spazio”.La sede dell’incontro di domani sarà il Centro servizi per le famiglie del Comune di Bari “Mimmo Bianco”, in via G. Rocca 9, a Japigia: insieme agli operatori del progetto, a partire dalle ore 17, e fino alle 22, saranno coinvolti circa 40 bambini, individuati dai Centri servizi per le famiglie del territorio e dai servizi socio-educativi dei Municipi, alle prese con due percorsi: il primo, “Astrokids - Astronauti per un giorno”, attraverso il quale potranno simulare un processo di selezione per diventare astronauti e le condizioni di vita a bordo di una stazione spaziale internazionale; il secondo, invece, dedicato al mondo delle telecomunicazioni, partendo dall’evoluzione delle comunicazioni per arrivare alla costruzione di un piccolo satellite. In chiusura di serata, i ragazzi avranno l’occasione di osservare il cielo grazie a telescopi professionali e al supporto di astronomi professionisti dell’INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica.Prima dell’avvio dei lavori interverranno il sindaco Antonio Decaro, l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, la vicepresidente dell’associazione “Il Cielo Itinerante” Giovanna Dell’Erba e il Ceo di Iliad Italia Benedetto Levi.