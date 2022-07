Debutta al Teatro Auditorium Vittorio Bari la commedia 'Le tre rape di Eva' di Eleonora Volpe

I problemi sociali di una famiglia del Sud affrontati sul palco con spirito ironico

BARI - Un nuovo debutto teatrale per la compagnia di Eleonora Volpe è previsto il prossimo 14 luglio con la prima nazionale della commedia “Le tre rape di Eva”. Ultima pièce scritta dalla regista e attrice pugliese, andrà in scena alle ore 20.15 presso il suggestivo giardino del Teatro Auditorium Vittorio Bari di Palo del Colle, in Via Don Luigi Sturzo 30-32.Un evento organizzato in collaborazione fra Asteria Space, realtà, vincitrice del bando PIN della Regione Puglia, impegnata nella promozione di artisti pugliesi e la Fondazione Vittorio Bari, nata con l’intento di realizzare il sogno del cantante e attore, Vittorio, originario di Palo del Colle, che non ha mai smesso di credere in un meraviglioso progetto: costruire nel proprio paese un centro culturale polivalente all’interno del quale far crescere nei giovani la passione per l’arte in tutte le sue forme.Con “Le tre rape di Eva”, Eleonora Volpe porta sul palco uno spettacolo incentrato su difficoltà economiche legate a problemi sociali di una famiglia del Sud, alleggerendo i toni drammatici della vicenda che assume il sapore di una commedia brillante. In scena, accanto all’autrice, un numeroso cast composto da Adele Cardone, Giuseppe De Sario, Roberto Parente, Marco Mitola, Monica Landolfi, Antonio Cicinati.In casa Caciotto tutto può accadere adesso che il boss mafioso padre di tre figlie Rosa, Rosaria e Rosetta è scappato con una donna e ha abbandonato le 3 figlie e la moglie Eva, che per il dolore del tradimento e l’abbondono subito dl marito, perde la testa, impazzisce e le figlie sono costrette a chiudere la madre in un manicomio. Cosi, le tre sorelle si ritrovano di colpo a vivere da sole ma per fortuna le condizioni economiche in cui si trovano sono buone, visto che il padre ha lasciato loro in eredità la casa e le terre di cime di rape, un pollaio e 5 alberi di limoni.La compagnia che oggi prende il nome di “Eleonora Volpe e i suoi Artisti” trae le sue origini proprio da colei che a tutt'oggi la guida: Eleonora Volpe. Nel 2015/16 porta in scena la commedia “Le tre cozze di Eva”. Tra le commedie più rappresentate “L'amore ai tempi della ciquera”, “50 sfumature di fagioli”. Il 2019 vede l'uscita di una nuova opera della regista barese, la commedia “Chi mi può giudicare”. Nel 2021, la compagnia torna in scena dopo la pandemia con il vecchio successo rimaneggiato dalla stessa Volpe, “L'amore ai tempi della ciquera”.Il debutto de “Le tre rape di Eva” è stato sponsorizzato da attività e imprese sensibili alla cultura e arte quali HDI Assicurazioni (Palo del Colle - Bitonto) e Ottica Dimundo (Palo del Colle).Lo spettacolo prevede un ingresso di 7 euro ed è necessario prenotare al 3773872180 o via mail a info@asteriaspace.it