ROMA - "Grazie, grazie”. Sono le parole pronunciate dal premier Mario Draghi, prendendo la parola nell’aula della Camera, poco prima di annunciare che sarebbe salito al Quirinale. Le parole di Draghi sono state accolte da un lungo applauso.“Grazie per questo” applauso, “certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato. Grazie anche per il lavoro svolto”, ha detto Draghi, ringraziando i deputati per il lungo applauso che gli è stato tributato dall’aula di Montecitorio.