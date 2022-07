Elezioni: Lacarra (PD), Costruiamo percorso comune con mondo civico. Obiettivo è battere il cdx e Meloni

BARI - “Con riguardo agli articoli apparsi oggi su diversi quotidiani, ribadisco che la volontà del Partito Democratico regionale è costruire, come è stato fatto negli ultimi anni, un percorso comune con il mondo civico del nostro territorio.È in questa direzione che siamo impegnati, insieme al partito nazionale, a individuare tutte le possibili opportunità che possano consentire a quel mondo di avere la giusta e necessaria rappresentanza nelle liste che correranno alle prossime elezioni politiche.Siamo tutti consapevoli delle difficoltà esistenti ma, anche in attesa che il partito nazionale definisca il nostro perimetro coalizionale, stiamo provando già in queste ore ad aggregare il mondo civico al nostro fianco. Spero che l’obiettivo comune a tutti sia sempre quello di fare fronte comune, sulla base di valori e principi condivisi, per essere competitivi nell’affrontare a viso aperto la partita con il centrodestra e il partito della Meloni, che resta una sfida tutt’altro che chiusa. Tengo a chiarire, poi, di non aver mai parlato di ‘carrozze’, treni o altri mezzi di trasporto. Lo spirito che ha animato la mia azione politica è sempre stato quello di coinvolgere i civici che hanno assicurato un contributo fondamentale in questi anni. Anche in questa occasione, siamo chiamati a un grande sforzo corale e non ci tireremo indietro nel garantire a tante parti della società di avere un ruolo nella nostra squadra”Lo dichiara Marco Lacarra, Segretario regionale del Partito Democratico pugliese.