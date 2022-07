Il Lecce perde 1-0 l'amichevole fuori casa col Parma

Nel secondo tempo al 5’ il Parma passa in vantaggio con Mihaila con una conclusione rasoterra. Al 13’ annullata una rete a Ceesay per un fuorigioco. Al 44’ Blin dei giallorosssi pugliesi va vicino al pareggio. Al 45’ Tutino degli emiliani sfiora il raddoppio. Buona prestazione per la squadra allenata da Marco Baroni. Sconfitta immeritata per il Lecce.

- Il Lecce perde 1-0 l’amichevole al “Tardini” con il Parma. Nel primo tempo al 2’ Ceesay dei salentini non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 40’ Mihaila degli emiliani non concretizza una buona occasione.