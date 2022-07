Emmanuel De Stefano, tra moda e cinema: ''Mi piacerebbe farmi conoscere all'interno di un reality''

MILANO - Determinazione e voglia di farcela. Sono gli elementi fondamentali di Emmanuel De Stefano, giovane modello calabrese che, al Giornale di Puglia, racconta la sua nuova vita a Milano e la passione per il mondo della moda. Tra shooting fotografici ed esperienze cinematografiche, Emmanuel ha in cantiere diversi progetti e il sogno di continuare il suo percorso nel mondo della moda. Gli scatti pubblicati nell'intervista sono del fotografo pugliese Mario Gramegna.

Emmanuel raccontaci di te.

Arrivo da Reggio Calabria, sono nato sotto il segno del Cancro il 18 luglio 1996. Sono appassionato di sport, fitness e amo il mondo dello spettacolo. Mi definisco un ragazzo sensibile, determinato e con



Quando hai iniziato a muovere i primi passi nella moda?

Ho iniziato all’età di 16 anni, facendo delle piccole esperienze nel settore della moda, alcuni lavori inizialmente non erano retribuiti. Col tempo però, ho iniziato a crescere anche professionalmente, trovando delle difficoltà durante il percorso, comunque mi sono servite per formarmi ed andare avanti al meglio.

Hai lasciato la Calabria per arrivare a Milano. Cosa ti piace di questa città?

Milano l’ho sempre trovata una città innovativa e piena di opportunità. E' una città che, inizialmente, sembra chiuderti fuori facendoti sentire non adatto per diversi contesti, ma se comunque dimostri di avere costanza e determinazione, Milano si fiderà di te portando il tuo percorso in salita. E' una città in continua evoluzione.

(Foto Mario Gramegna)

Hai fatto anche cinema ?

Sì, ho partecipato alle riprese del film Skam su Netflix nel 2019. Mi sono divertito molto instaurando fin da subito dei buoni rapporti con il cast con cui lavoravo.

Ti piacerebbe partecipare ad un reality?

Sì. Credo che sia un’esperienza da fare, avendo anche degli amici che hanno partecipato a dei reality tv e hanno condiviso con me le loro esperienze. Penso che anch’io (avendo la possibilità) mi troverei subito a mio agio.

Sei innamorato?

Sono stato innamorato poche volte nella mia vita e credo che siano state le esperienze più forti ed emozionanti. Ad oggi, ricordo momenti sia positivi che negativi che mi hanno fatto soffrire ma allo stesso tempo crescere In questo momento della mia vita sono concentrato sui miei progetti. Il mio obiettavo è quello di progredire ed impegnarmi a livello lavorativo. Se un giorno dovessi innamorarmi, vivrò questo sentimento a pieno. D’altro canto le cose più belle della vita sono quelle che si presentano in maniera inaspettata.

Come vedi il tuo futuro?

Cerco sempre di non pensare al futuro e di vivere il presente. Questo è ciò che crea il tuo futuro in base alle fondamenta che stai costruendo da oggi.