(via Nazionale femminile di calcio fb)

Nell’ultima amichevole prima degli Europei di Calcio Femminile l’ Italia pareggia 1-1 al “Patini” di Castel di Sangro con la Spagna. Nel secondo tempo al 7’ le azzurre passano in vantaggio con Valentina Bergamaschi con un tocco al volo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Le spagnole pareggiano al 23’ con Alexia Putellas di testa. Una gara utile per l’ Italia allenata da Milena Bertolini in vista della prima gara degli Europei, che si disputerà Domenica 10 Luglio alle 21 a Rotherham in Inghilterra contro la Francia.