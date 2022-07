Crociere: Explora Journeys presenta il suo concept 'Case sul mare'

Per gli ospiti, è possibile prenotare sia tramite il proprio agente di viaggi di fiducia che direttamente usando la suite di prenotazione all'indirizzo www.explorajourneys.com/traveladvisors oppure dal sito internet Per gli ospiti, è possibile prenotare sia tramite il proprio agente di viaggi di fiducia che direttamente usando la suite di prenotazione all'indirizzo www.explorajourneys.com/traveladvisors oppure dal sito internet www.explorajourneys.com

GINEVRA – Explora Journeys ha presentato oggi in anteprima il design delle suite da crociera con terrazza per la sua prima nave, l'EXPLORA I, in vista del suo viaggio inaugurale a maggio 2023. Il brand Explora Journeys è frutto della visione lungimirante della famiglia Aponte-Vago che, con oltre 300 anni di esperienza e lustro navale e un'innata conoscenza del mondo del lusso, ha saputo dedicare una cura ricercata al design delle suite, penthouse e residenze per creare una casa sul mare che riflettesse la filosofia del brand e incarnasse al tempo stesso l'amore per gli oceani grazie a giochi di luce, colori, spazi intimi raffinati e in perfetta sintonia con il panorama.Con spazi pensati, progettati e disegnati con una squisita maestria per stimolare i sensi e donare una visione più ampia del significato intrinseco del mare aperto, la famiglia Aponte-Vago si è adoperata in una stretta collaborazione con alcuni tra i designer e architetti di super yacht, navi da crociera e maestri dell'ospitalità di lusso più esperti al mondo. La nave, frutto e al tempo stesso avanguardia dell'innovazione tecnologica, unirà perfettamente l'eleganza e precisione svizzera con la maestria artigianale e l'audacia dello stile europeo moderno per creare ambienti intimi, lussuosi e sereni. Queste "case sul mare" spazieranno dai 35 mq per le categorie Ocean Terrace fino ai 280 mq per la categoria Owners Residence.Ogni suite è stata creata per essere una vera e propria casa sul mare, concentrandosi su comfort e semplicità per offrire spazi intimi impareggiabili. Le suite della categoria Ocean Terrace e Ocean Grand Terrace da 39 mq, tra le più grandi del settore e dotate di terrazza privata da 7-11 mq, creano un ambiente spazioso completo di divanetti relax e aree pranzo en plein air dove gli ospiti possono sentirsi ancora più vicini all'oceano.Per elevare ulteriormente lo stile lussuoso delle suite, ogni "casa sul mare" è dotata di cabina armadio completa di zona toilette con seduta e asciugacapelli Dyson Supersonic, bagno con sistema di riscaldamento a pavimento, binocoli personali, punti di ricarica wireless nella zona letto, minibar personale rifornito in base alle esigenze e preferenze degli ospiti, macchina per caffè espresso con cialde biodegradabili, bollitore, teiera e una bottiglia d'acqua personale riutilizzabile in omaggio per ogni ospite. Il servizio in cabina disponibile 24 ore su 24 assicura inoltre il soddisfacimento di ogni desiderio o richiesta degli ospiti.Michael Ungerer, Chief Executive Officer di Explora Journeys, ha dichiarato: “"Case sul mare" è un concept da sempre parte della visione della famiglia Aponte-Vago. Poter accogliere i nostri ospiti in suite, penthouse e residenze è per noi un'esperienza profondamente entusiasmante. Gli interni di EXPLORA I abbracciano appieno il gusto impeccabile e l'innata comprensione del significato del termine "lusso" della famiglia Aponte-Vago: sono l'unione di una passione incrollabile e di un'incredibile attenzione per i dettagli, da cui traspare anche una propensione al futuro che si interseca con ogni elemento dell'intero progetto. Aspiriamo a rivoluzionare il concetto di crociera di lusso e a raggiungere nuovi traguardi senza compromessi in materia di rispetto degli oceani, dell'ambiente, delle destinazioni e delle culture che scopriamo, perché vogliamo essere un lascito positivo per le generazioni future.”Per Explora Journeys, le radici europee e lo stile raffinato della famiglia sono come un sestante che aiuta a navigare il mondo del design e del lusso, apprezzandone e facendone propri i dettagli unici con il suo stile contemporaneo e cosmopolita che richiama le atmosfere dei boutique hotel più esclusivi, dall'aria briosa ma chic e intima. Ognuna delle 461 suite, penthouse e residenze con vista oceano sono dotate di terrazza privata spaziosa, finestre tutta altezza per un'illuminazione naturale d'ampio respiro e un arredo dalle sfumature neutre disposto appositamente per lasciarsi avvolgere dall'ambiente marino circostante.Ogni suite è stata disegnata in collaborazione con lo studio De Jorio Luxury & Yachts Projects e l'agenzia londinese di architettura e interior designNenMar per creare soluzioni di design dall'estetica espressiva e funzionale.Gli spazi di bordo sono stati pensati come gioielli di pura eleganza e raffinatezza incastonati in una cornucopia di dettagli dall'anima italiana. Le suite saranno arredate con alcuni tra i migliori brand di design made in Italy e made in Europe, con spazi interni elevati da design firmati Molteni&C, parte del Gruppo Molteni, gruppo industriale indipendente leader nel settore degli arredi d’alta gamma dalla produzione 100% italiana. L’identità di Molteni&C rivive in ogni dettaglio delle suite Explora attraverso i suoi mobili di alta qualità e i pezzi iconici di Gio Ponti, incarnazione dei valori portanti di Molteni: tradizione, qualità, robustezza e affidabilità, alimentati e sostenuti da ricerca e innovazione. Mobili e spazi saranno inoltre esaltati da una disposizione intima ma altamente funzionale dei punti luce, con soluzioni lineari integrate con l'arredo per un risultato finale perfettamente bilanciato e in equilibrio dalla porta d'ingresso alle finestre sul mare.La filosofia del lusso consapevole si riflette nei materiali selezionati e nell'impegno di Explora Journeys per la salvaguardia dell'ambiente, con la scelta di materiali da fornitori responsabili e la ricerca dell'ecosostenibilità anche nei dettagli, come ad esempio l'uso di contenitori riutilizzabili per i servizi di cortesia e l'assenza di plastica monouso a bordo.La vendita dei viaggi inaugurali di EXPLORA I per maggio 2023 e il primo anno di navigazione è ora aperta: la nave toccherà 132 porti in 40 paesi diversi, comprese due destinazioni raramente visitate da navi da crociera, Kastellorizo in Grecia e Saint Pierre in Martinica. Gli itinerari prevedono Mediterraneo, Europa del Nord, Regno Unito, Islanda, Groenlandia, Canada, la costa orientale degli Stati Uniti, Caraibi, America del Sud e le Hawaii. La durata dei viaggi parte da sei pernottamenti fino all'epico Grand Journey di 44 notti in Nord Europa.