FdI Puglia: la campagna elettorale parte dalla Festa d'estate

BARI - Domani, lunedì 25 luglio, alle 19.30 all'Hotel Riva del Sole di Giovinazzo, il coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia Bari, in collaborazione con il coordinamento regionale pugliese, organizza un incontro con dirigenti ed amministratori locali, simpatizzanti e militanti del partito di Giorgia Meloni. Lo rende noto FdI Puglia.Saranno presenti, oltre ai riferimenti locali, il coordinatore provinciale di FdI Bari Michele Picaro, il vice coordinatore regionale Filippo Melchiorre, l'eurodeputato Raffaele Fitto ed il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Puglia, on. Marcello Gemmato."Nato come un appuntamento di saluti prima della pausa estiva, diventerà, di fatto, l’apertura della campagna elettorale" - dichiarano Picaro e Gemmato, organizzatori dell'evento. "Quale momento migliore, quindi, per unire politica e convivialità? La voglia di offrire una vetrina ed incontrare le eccellenze del marchio pugliese diventa l'occasione di riunirci anche per inaugurare la battaglia politica che deve finalmente dare la possibilità agli italiani di cambiare assetto di governo e mandare a casa il centrosinistra che, nell'ultimo decennio, non solo è al potere senza legittimazione popolare ma si è dimostrato incapace di conservare quanto di buono questo Paese e questa regione possono offrire", conclude Gemmato.