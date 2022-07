Gabriele al “Santa Cecilia” col suo amato contrabbasso

S. MARIA DI LEUCA (LE) - I suoi coetanei sono tutti al mare, Gabriele invece sta tutto il giorno sui libri e i pentagrammi: prepara l’esame di ammissione al Conservatorio “Santa Cecilia” (Roma), il tempio mondiale della musica.I Latini dicevano “Per aspera ad astra”. Impegno e lavoro quotidiano, responsabilità verso sé stessi, la famiglia, la propria terra, per costruirsi un avvenire: anche questo sono i millennials, non solo social e selfie.Come Gabriele Vallo, musicista, contrabbassista, da Santa Maria di Leuca, luogo magico tra due mari, amato dalle sirene e dai titani, da Enea e Pasolini.Ha solo 18 anni ma ha già alle spalle una solida esperienza, maturata in tanti appuntamenti e concerti con i professionisti, di quelli che fanno crescere in fretta.Quel che si dice: nato per la musica, un talento naturale. A 6 anni già intravede la sua inclinazione, il futuro. La famiglia lo asseconda. Primo contatto col mondo dei “grandi”: diviene allievo delle Officine Musicali di Salve (Le), la scuola di Danilo Tasco, il batterista dei “Negramaro”, vera fucina di talenti in progress.Studia chitarra classica, poi basso elettrico. Nel 2017 è al Liceo Musicale di Casarano (Le) e si avvicina a un altro strumento: il contrabbasso. Sono gli anni degli incontri che contano: il ragazzo lavora con musicisti famosi, gruppi e solisti, sia della musica colta che quella popolare. In Italia e all’estero.Con l’Orchestra “Terra del Sole suona con Al Bano e Patty Pravo, Gigi D’Alessio e Tony Esposito, i Dik Dik, il Volo, Raphael Gualazzi, Franco Simone, Mario Biondi, Enzo Gragnaniello, ecc. Intanto fa anche le serate col suo gruppo e studia al Conservatorio “Schipa” di Lecce.Altri appuntamenti di spessore lo attendono in questa estate italiana : il 23 Luglio, sempre con l'Orchestra “Terra del Sole” e da contrabbassista, sarà al Festival "Magliano ti amo", presso il Parco della Musica di Magliano di Carmiano (Le): ospiti della serata: Fiordaliso (“Non voglio mica la luna”) e I Santo California (cover anni 70, “Tornerò” , presente anche nel film di Checco Zalone “Quo Vado?”. Il 6 Agosto a Taurisano (Taurisano Music Festival) col gruppo di pizzica (sullo stesso palco dove suoneranno i Nomadi) in qualità di bassista.Dal 26 Settembre al 2 Ottobre sarà impegnato in una serie di concerti, fuori Italia, sempre con l’orchestra “Terra del Sole” e col suo inseparabile contrabbasso. E poi a Roma, al “Santa Cecilia”, dove hanno studiato, insegnato, suonato i più grandi musicisti del mondo. Best Wishes!