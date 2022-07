Gran finale per il Festival internazionale del tango di Trani con la 'milonga della despedita'

Gli ultimi seminari nelle sale di Palazzo San Giorgio per poi vivere il gran finale sul palco in piazza Duomo

TRANI (BT) - L’ultima ed emozionante giornata del Festival Internazionale del Tango di Trani è arrivata e con lei le ultime lezioni e seminari con i migliori maestri di tango, argentini ed italiani. Le ultime ore per imparare nuove tecniche e trucchi e soprattutto le ultime ore per una indimenticabile milonga ai piedi della Cattedrale per ballare tutti assieme.Si inizia prestissimo, alle ore 15 la segreteria della hall di Palazzo San Giorgio sarà già operativa. La segreteria di Palazzo San Giorgio aprirà alle 15 e le lezioni inizieranno prima del solito. Le sale inizieranno ad aprire le porte ai tangueri alle 15.30 e fino alle 16.45 si comincia con le lezioni di Tecnica femminile di Agustina Piaggio nella sala A e di Tecnica maschile con Carlitos Espinoza. A partire dalle 17 e fino alle 18.15 la coppia formata da Vanesa Villalba e Facundo Pinero terrà la lezione su “Tango all dissociation as a tool, how and when use it”. Nell’altra sala, allo stesso orario, la coppia Marcela Guevara e Stefano Giudice si occuperanno delle “Combinazioni di sacadas”. Dalle 18,30 alle 19.45 gli argentini Agustina Piaggio e Carlitos Espinoza saranno impegnati nella lezione “Vals: musicalidad, uso de aceleraciones” mentre Isabella Fusi e Giovanni Eredia insegneranno le tecniche “Tango sacadas y ganchos”.Si avvicina il gran finale con l’ultimo seminario a cura dei direttori artistici Daiana Guspero e Miguel Angel Zotto che inizia alle 20 per terminare alle 21.15.Alle 22 l’imperdibile appuntamento con l'ultima serata danzante per tutti, la milonga della despedita” che illuminerà per l’ultima notte piazza Duomo. L’accompagnamento musicale sarà affidato alla Tj Fortuna Del Prete e sarà protagonista dell’esibizione delle coppie di maestri formate da Marcela Guevara e Stefano Giudice, Valentina Guglielmi e Miky Padovano. Si ballerà tutti insieme poi con l’orchestra Hymperion ensamble. Il Festival giunge alla seconda giornata in attesa di vivere il gran finale di sabato e domenica, giornate in cui tutti i 600 ballerini arrivati da ogni parte del mondo e dell’Europa si stringeranno nell’abbraccio di una grande milonga da ballare insieme. Si tratta di un grandissimo sforzo produttivo dell’organizzazione a cura di Inmovimento, che porterà un grande giovamento a tutto il territorio, un lavoro di grande impegno che vede coinvolti innanzitutto il partner ufficiale dell’evento Irge, e i patrocini della Città di Trani, della Regione Puglia, Puglia Promozione, Fundación Astor Piazzolla, Città di Mar de Plata e Ambasciata Argentina in Italia.Per maggiori informazioni sul programma del festival: www.festivaldeltangotrani.com o info@festivaldeltangotrani.com