Il Jova Beach Party approda a Barletta

BARLETTA - Dopo aver conquistato il cuore di oltre 250 mila spettatori, il grande veliero del JOVA BEACH PARTY 2022 è finalmente pronto ad approdare, sabato 30 e domenica 31 luglio, sul Lungomare Mennea di BARLETTA (BT) per il nono e il decimo appuntamento del viaggio di JOVA, sempre ricco di ospiti e sorprese. Attese per questo weekend più di 50 mila persone, con la data di sabato già SOLD OUT e qualche biglietto ancora disponibile per il giorno seguente.Con LORENZO, una band eccezionale: Saturnino, al suo fianco da 35 anni, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santarnecchi, Leo di Angilla, Davide Rossi e Kalifa Kone.Sono ormai più di 160 gli ospiti nazionali e internazionali che hanno confermato il loro desiderio di essere al JOVA BEACH. I palchi sono tre, LORENZO accoglie il pubblico non appena aprono le porte (intorno alle 14:30) e la musica comincia subito dallo Sbam Stage, per poi proseguire sul Kontiki e sul Main Stage. In contemporanea inizia ad animarsi anche il villaggio, con i giochi da spiaggia, la food court, e tutte le attività legate alla sostenibilità!Il grande progetto ambientale che si sviluppa in ciascuna tappa grazie al lavoro degli organizzatori, sta definendo un nuovo modello comportamentale per i grandi eventi:Anche nel 2022 sono state realizzate le maxi isole dei rifiuti all’interno dei villaggi ed è stata nuovamente allestita un’area relax con tutti i materiali riciclati e con i pannelli esplicativi del “circolo” della raccolta differenziata al Jova Beach. Anche per il servizio (piatti, posate, tovaglioli) tutto il materiale , per tutti i partner coinvolti, è compostabile. La nuova iniziativa Jova Beach Planet, inoltre, trasmette video-cartoline di divulgazione scientifica per chi è in spiaggia, e sono continui gli appelli che Lorenzo lancia dal palco per sensibilizzare il pubblico ad una sempre più alta attenzione ambientale. La costante campagna informativa che accompagna il palinsesto della giornata, infatti, completa l’esperienza in spiaggia e la trasforma in un’importante occasione di sensibilizzazione per tutti gli spettatori.E con la sesta tappa arriva il sesto obiettivo di Ri-Party-Amo, il grande progetto ambientale concreto e ambizioso nato dalla collaborazione tra il JOVA BEACH PARTY, Intesa Sanpaolo e WWF Italia, con l’obiettivo di rendere i giovani, le scuole, le famiglie, le aziende e intere comunità, protagonisti della salvaguardia e del restauro della natura d’Italia. Un programma articolato in tre principali pilastri, che parte dalla pulizia delle spiagge, passa per progetti di ricostruzione naturale e si conclude con attività di educazione, sia nelle università sia nelle scuole, che coinvolgeranno le generazioni più giovani. Grazie a una grande campagna di raccolta fondi ancora attiva sulla piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo (ForFunding.it/Ripartyamo), ad oggi sono stati donati più di 3 milioni di euro che saranno utilizzati per lo sviluppo del progetto.Ri-Party-Amo agisce su tre aree di sviluppo: “Puliamo l’Italia” con l’obiettivo di pulire 20 milioni di metri quadri spiagge, laghi, fiumi e fondali; “Ricostruiamo la natura” per realizzare 6 macro azioni di ripristino degli habitat; “Formiamo i giovani” con un piano formativo per più di 250 mila studenti, 8 workshop universitari, borse di studio e programmi didattici per la scuola. L’impegno per l’ambiente èpoi portato avanti grazie anche al progetto di A2A, Rispettare energia, acqua e ambiente #GIOVAATUTTI, che porterà in venue Azzurra, l’inedito personaggio a fumetti che vuole dare voce alla Gen-Z, una generazione sensibile alle tematiche ambientali e desiderosa di salvaguardare il Pianeta. Con Azzurra anche la redazione Fonti Attendibili, di cui fanno parte i giornalisti di Radioimmaginaria e gli allievi della Scuola Internazionale di Comics di Milano e Reggio Emilia: i giovani giornalisti e fumettisti daranno vita al fumetto e attiveranno un vero e proprio social hub producendo contenuti, vignette, video, interviste dirette ai ragazzi e agli adulti, e agli ospiti che vorranno raccontare il loro punto di vista su tematiche ambientali. La redazione, sabato 30 luglio, accoglierà inoltre un ospite davvero speciale, Giorgio Pontrelli. Azzurra e i suoi consigli saranno sempre presenti sulle piattaforme social di A2A e su giovaatutti.it, il minisito creato dal Gruppo e dedicato al progetto.Il Jova Beach Party, oltre ad essere indissolubilmente legato alla festa, alla musica e all’attenzione per l’ambiente, è un’esperienza sorprendente anche per gli amanti della buona cucina. Per il Jova Beach Party 2022 nasce infatti #JOVAFOODGOOD, la food court del JOVA BEACH PARTY: un’intera parte del villaggio dedicata al “Food & Beverage”, una sorta di grande dispensa del tour sintetizzabile in tre parole chiave: buona, giusta, sostenibile. Nel 2022 sono aumentati il numero dei food truck e l’offerta gastronomica disponibile: il cibo, come la musica, non conosce confini e le diverse pietanze saranno servite esclusivamente con materiali compostabili, seguendo la filosofia sostenibile del JOVA BEACH PARTY.Meta preferita dei fan è il corner in cui ad ora sono stati realizzati decine di migliaia di tatuaggi e scritte temporanee (Jova Writers) a tema JOVA BEACH PARTY, pensati in esclusiva per accompagnare gli spettatori in tutte le tappe del tour come vero e proprio ricordo delle emozioni vissute e per rendere ancora più colorata la festa del JBP (Alfaparf Milano).Per tutta la durata dell’evento sono a disposizione make up artist pronti a cimentarsi nei trucchi più pazzi dell’estate, che il pubblico ha dimostrato di gradire (Sephora).Tra trucchi, acconciature, tatuaggi temporanei che riproducono quelli originali di LORENZO e giochi in spiaggia, la grande festa musicale di JOVA si sta trasformando in un raduno di cosplay, pronti a ballare e a cantare accomunati da uno stile unico e originale.Tanta bella musica e tante BELLE STORIE festeggiate ad ogni data del tour! Storie d’amore, di coraggio, di felicità, di trasformazione e di meraviglia. Un appuntamento irrinunciabile per il pubblico del JOVA BEACH, che a metà pomeriggio, intorno al Kontiki Stage, festeggia con LorenzoGran Maestro di Cerimonia la Bella Storia scelta. Ad oggi, quattro emozionanti matrimoni e una proposta, il racconto della squadra di Rugby fondata in ricordo dell’amico scomparso, il profondo legame tra la maestra e l’alunna nato ai tempi della scuola elementare e la grande impresa sportiva in bicicletta in Siberia. Belle Storie che hanno come colonna sonora le più belle canzoni di JOVA!In concomitanza alla release del nuovo episodio discografico OASI, ha debuttato venerdì 8 luglio “L’estate adesso - Jova Beach Play”, il docubeach a più voci realizzato in collaborazione con RaiPlay per raccontare la festa più lunga dell’estate. Ogni venerdì un nuovo episodio, in ogni puntata un narratore d’eccezione - Sammy Basso, Benny Benassi e Frankie HI-NRG MC per le prime tre, Pierluigi Pardo per la quarta disponibile da oggi 29 luglio - per raccontare i momenti più belli, originali ed esclusivi vissuti sulla spiaggia e nel backstage del JBP di Marina di Cerveteri. Punti di vista diversi per vivere e far vivere la musica, il ballo, gli ospiti, le suggestioni e le emozioni al ritmo di LORENZO. “L’estate adesso - Jova Beach Play” è il nuovo progetto ideato da LORENZO JOVANOTTI per RaiPlay dopo il grande successo di Non voglio cambiare pianeta, nuovo viaggio dentro alle feste dell’estate, scritto con Federico Taddia, regia di Michele “Maikid” Lugaresi.COME ARRIVARE E DOVE PARCHEGGIAREPer chi arriva da Nord l’uscita consigliata è la SS16bis Barletta Sud.Per chi proviene da sud, la SS16bis Boccadoro.A Barletta è prevista una grande area parcheggio dedicata al JOVA BEACH: nell'ex Cartiera di via Trani disponibili posti riservati a biciclette e motocicli, e due grandi parcheggi per automobili, bus e minibus. Il parcheggio, custodito e illuminato, sarà aperto dalle ore 9.00 di sabato 30 luglio. 50 le navette che faranno la spola e si alterneranno per accompagnare gli utenti dal parcheggio all'area del concerto.Navigando sul sito muvin.it è possibile consultare la mappa per raggiungere facilmente i parcheggi.Queste le tariffe giornaliere:•​Cicli - Gratis•​Ciclomotori e Motocicli - € 5 per veicolo•​Autoveicoli e Caravan (fino a 5 persone) - € 15 per veicolo•​Mini Bus (fino a 10 persone) - € 30 per veicolo•​Bus (oltre 10 persone) - € 50 per veicoloDopo aver effettuato l’acquisto, si riceve via email il biglietto d’ingresso nell’area parcheggi dedicati all’evento. Le tariffe sono giornaliere, nel caso di permanenza in città per entrambi i giorni occorre effettuare due prenotazioni, una per ciascuna data.È possibile in alternativa scaricare la app ufficiale del JOVA BEACH PARTY: cliccando su “Le spiagge” seleziona Barletta e potrai conoscere tutti i dettagli legati alla tappa. Cliccando su “Come arrivare” sono presenti maggiori indicazioni, incluse le modalità di parcheggio.