Il Libro Possibile: domani Emiliano all’inaugurazione

BARI - Domani mercoledì 6 luglio a Polignano a Mare (Ba) il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano parteciperà alla giornata inaugurale della XXI edizione del Libro Possibile.L’apertura del festival con i saluti istituzionali è in programma alle ore 19.45, con la direttrice del festival Rosella Santoro.Alle ore 20 Emiliano interverrà in piazza Aldo Moro all’evento dedicato ai ‘40 anni dal mitico ’82’. A ricordare i momenti salienti di quella vittoria ai Mondiali di calcio, uno dei protagonisti più iconici, il campione Marco Tardelli. Con lui sul palco la giornalista, Myrta Merlino.Giovedì 7 luglio, alle 19, in piazza Aldo Moro Emiliano interverrà con l’autrice alla presentazione di “Donne che sfidano la tempesta” (ed. Solferino), di Myrta Merlino. Sempre giovedì 7 in piazza Aldo Moro alle 21.30 il presidente della Regione interverrà, con l’autore Alfio Quarteroni e Marco Tronchetti Provera, al dibattito presentato dal giornalista Giuseppe De Bellis su “L’uomo del futuro nel mondo che verrà”.Info: https://libropossibile.com