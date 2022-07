Imprese, Masi (M5S): "Necessario riavviare moratorie sui prestiti"

ROMA - "Come confermato anche dal presidente della Associazione Bancaria Italiana (Abi) Antonio Patuelli, sarebbe necessario che le banche continuassero a supportare le imprese prorogando le moratorie sui prestiti. La moratoria sui prestiti erogati dagli istituiti di credito infatti, ha determinato un’importante azione da parte delle banche verso tutte quelle imprese che si trovavano già in una situazione di carenza di liquidità, facendo partire una serie di segnalazioni in CRIF a moltissimi imprenditori di settore. Una situazione difficilmente sostenibile: su questo tema sto lavorando da tempo anche su sollecitazione delle associazioni del turismo, che chiedono un aiuto concreto per sostenere la ripartenza del settore dopo due anni di perdite. Purtroppo il mio emendamento al dl Aiuti non è stato considerato dal Governo ma mi auguro che, anche a seguito dell'assemblea annuale di Abi, si lavori ora per inserire il prolungamento della moratoria nel primo provvedimento utile. Sarebbe auspicabile una proroga almeno al 31 dicembre 2022, per evitare una crescita delle crisi delle imprese nel prossimo autunno". Così Angela Masi, capogruppo M5S in commissione Attività produttive alla Camera.