Lecce: avviso pubblico settimana europea della mobilità

Il Comune di Lecce ha pubblicato un avviso pubblico rivolto ad operatori, associazioni, gruppi informali interessati a proporre manifestazioni e iniziative da realizzarsi nel corso della settimana, volti alla promozione della mobilità sostenibile in linea con il tema stabilito dalla Commissione Europea, garantendo ai proponenti le cui proposte siano state approvate, l’inserimento in calendario delle proposte approvate e il necessario supporto organizzativo, senza impegni di spesa.Le proposte possono essere trasmesse, compilando il format allegato, via pec a protocollo@pec.comune.lecce.it , specificando nell’oggetto “Proposta iniziative per la Settimana Europea della Mobilità 2022” entro e non oltre il 10 agosto 2022. Il Comune di Lecce, selezionerà le iniziative e, successivamente, inviterà i promotori delle stesse a partecipare assieme alle associazioni locali ad una serie di incontri, al fine di convenire più rapidamente e concretamente alla compilazione del calendario delle attività a cui sarà data adeguata comunicazione a mezzo stampa e sui canali social.Il Responsabile del procedimento è il Mobilty Manager Arch. Vincenzo De Lucia i cui riferimenti sono i seguenti: tel. 0832 682723 – vincenzo.delucia@comune.lecce.it La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale, dalla sezione Bandi e Avvisi ed è disponibile anche presso l’ufficio del Mobility Manager presso il Comando di Polizia Locale.“I cittadini, singoli e associati, che si impegnano a promuovere la mobilità attiva sono tantissimi nella nostra città, a differenza dei luoghi comuni – dichiara l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis – tanti hanno già cambiato le proprie abitudini di mobilità, utilizzando bici, monopattini e bus per muoversi, scegliendo la velocità, l’efficienza e la sostenibilità rispetto ai mezzi motorizzati. Iniziative come la settimana europea della mobilità servono a ribadire le buone ragioni per cambiare, partendo dalla propria vita quotidiana. Con l’avviso puntiamo a raccogliere le migliori proposte per comporre un cartellone di iniziative ricco e articolato, in linea con quanto fatto negli ultimi anni”.L’avviso è disponibile a questo link: https://bit.ly/3cPu8gO