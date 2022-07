M5S: “Non accetteremo ingerenze da parte di altri partiti"

BARI - “Siamo al fianco del presidente Conte e lo sosteniamo con ancora più convinzione dopo le notizie degli ultimi giorni. Serve un confronto nel Governo basato sui temi che riteniamo fondamentali, come il salario minimo, le energie rinnovabili, il superamento delle criticità del PNRR, perché la sola cosa che ci interessa è dare risposte concrete ai cittadini. Di questo, delle iniziative da portare avanti sui territori e del completamento della riorganizzazione a tutti i livelli, abbiamo parlato ieri nel corso di un nuovo incontro tra noi consiglieri regionali di tutta Italia, i sindaci e il presidente Conte. Riunioni che rappresentano momenti importanti di confronto, da cui emerge chiaramente la voglia di tornare nelle piazze a parlare con la gente per comunicare quello che abbiamo fatto e quello che vogliamo realizzare. Non accetteremo ingerenze da parte di altri partiti e nessuno deve pensare di poter ‘approfittare’ di questo momento, in cui ci stiamo riorganizzando dopo la scissione. Chi ci vede finiti sbaglia sia a livello nazionale che regionale. Leggere dell’organizzazione di liste in vista delle prossime politiche che in qualche modo richiamano il ‘Movimento’ ci ha sorpresi, e auspichiamo che al più presto il presidente Emiliano ci dia spiegazioni su questa nuova civica. Siamo sempre stati leali dal momento dell’ingresso in maggioranza, nonostante critiche e attacchi continui da parte di componenti di quella stessa maggioranza, e chiediamo la stessa lealtà”. Così i consiglieri regionali di maggioranza del M5S