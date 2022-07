Manfredonia, bagno di folla per "A Tavola con Cedrospeziato"

MANFREDONIA (FG) - Grande successo per "A Tavola con Cedrospeziato" al porto turistico di Manfredonia. In una location mozzafiato, oltre 200 persone hanno partecipato alla presentazione dell' ultima fatica editoriale della foodwriter foggiana Sabrina Vasciaveo e della dietista sipontina Valentina Trimigno.L’alternanza stagionale degli alimenti, la prevenzione a tavola, la cultura del cibo, le tradizioni italiane, sono solo alcuni degli aspetti trattati nel libro, che sottolinea come il cibo rappresenti una risorsa necessaria per vivere bene e una ricchezza in termini di patrimonio culturale, che si manifesta attraverso le tradizioni. Splendida la serata, in collaborazione con Manfrechef e con la presentazione di Lucia Caputo: alla descrizione vera e propria del libro si sono alternati balli, musica, riflessioni e l'intervento della psicologa foggiana Ines Panessa, che ha parlato del rapporto tra cibo e psiche. Parte del ricavato della vendita del libro è devoluta ad AIRC (Associazione italiana ricerca contro il cancro).Valentina Trimigno è laureata in Dietistica cum laude presso il dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia. Continua il suo percorso di formazione in Scienze degli Alimenti e della Nutrizione Umana, conseguendo la laurea magistrale con lode. Impegnata nella ricerca scientifica con pubblicazioni su importanti riviste internazionali. Si occupa di educazione nutrizionale per adulti e bambini, in particolare collabora con scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e coopera con strutture di riabilitazione per migliorare la qualità di vita di persone con disabilità psichiche, fisiche e sensoriali.Sabrina Vasciaveo è giurista, responsabile della comunicazione & marketing per PMI, con una maturità linguistica ad indirizzo operatori relazioni internazionali. Appassionata di gastronomia, già giornalista pubblicista e rubricista per l’ambito Food & Wine, ha lavorato con aziende del settore enogastronomico. È Food writer, Food promoter e Digital Story Teller per Cedrospeziato.it, di cui è autrice. Crea format per eventi culturali e per collaborazioni con numerosi Media.