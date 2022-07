Maxi incendio a Roma: "Ora la situazione è sotto controllo"

ROMA - Un vasto rogo è divampato nella zona del parco di Centocelle: coinvolti diversi autodemolitori. Nelle prossime ore si cercheranno di capire le cause. In via Fadda quattro palazzine sono state fatte evacuare per precauzione dopo che la tenda del balcone di un appartamento al civico 131 ha preso fuoco ed hanno potuto farvi ritorno soltanto in tarda serata.La colonna di fumo nero si è alzata nel cielo e nel quadrante est della Capitale l’aria è diventata rovente e irrespirabile, mentre la nube veniva avvistata in ogni angolo di Roma, anche a decine di chilometri di distanza. In centro, le 70.000 persone che attendevano i Maneskin per il concerto al Circo Massimo hanno puntato lo sguardo verso l’alto incapaci inizialmente di darsi una spiegazione.I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere gli ultimi focolai presenti nell'area.Le probabilità che si tratti di un incendio doloso sono alte: “Stiamo monitorando costantemente la situazione e non sappiamo ancora se siano episodi di origine criminale o solo colposa - ha tenuto a dire il sindaco Gualtieri - Non è il momento di speculazioni politiche e di divisioni. È il tempo dell’unità, della vicinanza alle romane e ai romani colpiti, e della determinazione a non farsi intimidire e ad andare avanti sulla strada della modernizzazione e del rilancio di Roma”.Eppure proprio Gualtieri, nei giorni scorsi, aveva avanzato l’ipotesi del rogo doloso in relazione a quando accaduto nel parco del Pineto.