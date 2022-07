MILANO - Notte di paura nel capoluogo meneghino dove un 30enne è stato accoltellato in via Stamira d'Ancona a Milano (zona Turro) nella notte tra giovedì e venerdì 15 luglio. L'aggressione pare sia avvenuta al culmine di un litigio con un altro uomo, ma sul caso stanno indagando gli agenti della questura di Milano, intervenuti sul posto per i rilievi.