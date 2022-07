Mosca rivendica: "Conquistata l'intera regione di Lugansk"

MOSCA - La Russia annuncia di aver il pieno controllo dell'Oblast nell'Est dell'Ucraina.La notizia non è stata ancora confermata da fonti indipendenti, ma in mattinata, via Telegram, il governatore ucraino della regione aveva comunicato che le forze russe avevano rafforzato le loro posizioni nella regione negando però che l'intero territorio fosse caduto nelle mani nemiche.Da settimane ormai l’esercito della Federazione russa, le milizie affiliate e le forze separatiste delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk hanno concentrato lo sforzo bellico nel Donbass, sempre più sotto il controllo di Mosca.Intanto, l'esercito ucraino lancia una controffensiva a Melitopol.