Mykolaiv, Zelensky accusa Mosca: "Terrore di Stato"

(via Zelensky Ig)

KIEV - Il presidente ucraino critica aspramente le forze russe per l'attacco a Sergiyvka, in cui hanno perso la vita 21 persone.ha dichiarato nel suo discorso quotidiano alla nazione che tra i morti c'è anche un bambino di 12 anni, aggiungendo che circa 40 persone sono state ferite e che il bilancio delle vittime potrebbe salire. "Sottolineo che si tratta di un atto di terrore russo deliberato e intenzionale, non di un errore o di un attacco missilistico accidentale", ha detto Zelensky. "Tre missili hanno colpito un normale edificio di nove piani, in cui nessuno nascondeva armi o attrezzature militari", ha continuato. "Ci vivevano persone normali, civili".Mercoledì 29 mattina è stato bombardato un edificio residenziale, secondo le autorità locali ci sarebbero almeno cinque morti e altrettanti feriti. I russi invece sostengono di aver colpito una base di addestramento per mercenari stranieri.Mosca vorrebbe avanzare fino a Mykolaiv per poi da lì sferrare l'attacco sull'importante città portuale di Odessa, mentre Kiev mira a riprendersi Kherson, la grande città caduta in mano russa nei primi giorni dell'invasione.Intanto il capo dello Stato ringrazia poiper il nuovo pacchetto di aiuti militari varato dagli Usa.