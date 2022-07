Nella Città dei Conti eventi e tanti visitatori

Un viaggio appassionato in musica e suoni nella cultura pugliese. “Un’opera intima”, l’ha definita Chiara Liuzzi grazie al progetto che è riuscito a musicare testi provenienti dal patrimonio dialettale locale. Un ecocanto, quindi, che ha coinvolto e appassionato i numerosi spettatori.

Il progetto Le vie dei saperi e dei sapori Music Tour è proseguito domenica 24 luglio alle ore 20.00, questa volta sul sagrato della Cattedrale, con la presentazione del libro di Marcello Veneziani “La cappa – Per una critica del presente”, con il giornalista Michele De Feudis. Seguito dal concerto del gruppo Ultima Fermata Broadway con Valerio Giorgio e Valentina Patella (voce), Giovanni di Grumo (sax), Marcello Piarulli (contrabbasso e basso elettrico) e Leo Panessa (batteria).I prossimi appuntamenti sono in calendario per il 29 luglio e il 2 settembre.Il venerdì nel Borgo d’Estate, per chi ha preferito passeggiare all’ombra del maestoso Castello, ha proposto invece la grande musica concertistica. La 27^ edizione del Festival Bandalarga, promosso dall’associazione culturale musicale G. Logonzo di Conversano, è stata inaugurata dalla Sonora Junior Sax del Maestro Domenico Luciano nell’intimo e suggestivo scenario del Sagrato della Basilica Cattedrale.Il Festival Bandalarga proseguirà con un fitto programma fino al 13 agosto. Il prossimo appuntamento è fissato già per stasera, lunedì 25 luglio, alle ore 21.30 con la Concert Band del Maestro Giuseppe Gregucci, sul Sagrato della Basilica Cattedrale di Conversano. A seguire gli appuntamenti del 30 e del 31 luglio (ore 21.00 – Sagrato Basilica Cattedrale di Conversano).Domenica 24 luglio, invece, più e meno giovani hanno affollato la villa Garibaldi di Conversano per partecipare alla 2^ edizione del Vinil Day, a cura dell’associazione Norbeat.Mercatino del vinile e dell’artigianato artistico, selezioni musicali, esposizioni artistiche, mercatini del libro e Fa - Fiera delle Autoproduzioni. E ancora: proposte gastronomiche, intrattenimento per bambini a cura del nuovo progetto asilo nel bosco inaugurato a Conversano, “Anche se Piove”. Inoltre, giradischi aperto e l’iniziativa “crea la tua t-shirt”.