Ostuni: la nuova veste del Centro per l'Impiego

OSTUNI (BR) - Lo Staff Comunicazione del Centro Impiego di Ostuni – Dott.ssa Decarolis Madia e Dott.ssa Spalluto Diana – e la Responsabile Unica dei CPI dell'Ambito Territoriale di Brindisi, Dott.ssa Loparco Anna, con orgoglio presentano la nuova veste del Centro per l'Impiego di Ostuni, più funzionale e digitalizzato.





Niente più file allo sportello. Sono ben 30 le unità che ad oggi compongono l’organico del CPI. Efficienza e professionalità sono le parole chiave dei servizi offerti alle aziende, ai soggetti in cerca di lavoro, agli enti e ai consulenti.

Gli operatori giornalmente assicurano l’erogazione dei servizi per l’impiego e offrono importanti opportunità per sostenere non solo cittadini alla ricerca di un impiego ma anche imprese e datori di lavoro che necessitano di incrementare il loro organico.

I datori di lavoro, infatti, possono beneficiare delle misure di politica attiva di incontro domanda/offerta di lavoro, compilando un semplice modulo di richiesta personale fornito dal CPI. L’offerta verrà poi pubblicata sui portali istituzionali "Lavoro per Te" e "Sintesi Brindisi" e sarà inserita nei report settimanali delle offerte di lavoro redatti dallo Staff comunicazione dell’Ambito Territoriale di Brindisi, in modo da dare la più ampia diffusione. Le offerte attive sono a portata di clic, anche tramite l’applicazione per mobile "Lavoro per Te".

Tutte le informazioni in merito al CPI possono essere reperite tramite il profilo Google "Centro per l’Impiego di Ostuni – ARPAL Puglia", dove è anche possibile consultare il report settimanale in formato digitale.

Il CPI apre le porte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 ed il martedì anche dalle 15 alle 16:30. Tutti i servizi vengono offerti anche tramite email all’indirizzo cpi.ostuni@regione.puglia.it.