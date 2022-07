Pronto Soccorso ‘Dea - Fazzi’ di Lecce. Casili (M5S): “Incomprensibile l’affondo dell’assessore Palese contro il primario Fracella"

BARI - “Risulta incomprensibile l’affondo dell'assessore Rocco Palese contro il primario del Pronto Soccorso del ‘Dea - Fazzi’ di Lecce, il dottor Silvano Fracella. Dire che se il dottor Fracella ‘si mettesse in aspettativa o andasse in pensione probabilmente nella Asl di Lecce ci sarebbe qualche problema in meno’, rappresenta una mancanza di rispetto verso chi da anni è in prima linea per curare i cittadini”. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale Cristian Casili.“Se l’insofferenza verso il Dottor Fracella - continua Casili - è dovuta al fatto che lo stesso, stando in trincea, ha più volte denunciato le problematiche operative del Pronto Soccorso, proponendo anche possibili soluzioni, c’è qualcosa che non va. La politica dovrebbe essere sempre aperta al confronto e non usare certi toni, soprattutto nei confronti di professionisti che negli anni si sono sempre distinti per capacità professionali e umane, sopportando insieme a medici infermieri e OSS carichi di lavoro estenuanti. Auspico che questa frattura si ricomponga al più presto: chi lavora per un servizio così fondamentale come il sistema di emergenza urgenza deve poterlo fare con la necessaria serenità”.