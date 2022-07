Puglia: parere favorevole della Giunta alla proposta di aggiornamento del ‘Piano di indirizzo delle riserve non vincolate della Fondazione Apulia Film Commission’

Voto favorevole - si legge nella nota - è stato espresso all’utilizzo di queste risorse per completare il finanziamento del Progetto “Apulia Cinefestival Network” per l'annualità 2022, adottando un criterio di individuazione dei beneficiari che tenga conto, in primo luogo, della necessità di finanziare eventi che abbiano svolto, con risultati apprezzabili, un numero significativo di edizioni negli anni passati o, in subordine, che abbiano avuto una valutazione positiva da parte delle competenti strutture di AFC.

BARI - La Giunta oggi ha approvato la delibera con cui si esprime parere favorevole alla proposta di aggiornamento del ‘Piano di indirizzo delle riserve non vincolate della Fondazione Apulia Film Commission’, con riferimento alle risorse finanziarie in corso di liquidazione da parte delle competenti strutture della Regione Puglia, quantificate in complessivi € 996.512,19. Lo rende noto la Regione Puglia.