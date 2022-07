Quando la sanità funziona è doveroso segnalarlo

- Per motivi familiari mi sono rivolto recentemente all’Unità Complessa di Otorinolaringoiatria, dell’Ospedale “Di Venere” di Bari- Carbonara, diretta con grande competenza e umanità dal dott. Domenico Petrone.Solitamente siamo pronti a lamentarci di quello che non funziona nel delicato campo della sanità, ma è anche giusto segnalare quei servizi che appagano pienamente gli utenti, come nel caso del Reparto citato che ha pienamente soddisfatto e risolto il caso sottoposto all’attenzione del responsabile dell’Unità Operativa.In particolare desidero ringraziare il dott. Petrone e tutti i suoi collaboratori medici: Anzivino, Barbara, Calabrese, Capasso, Cortese, De Benedictis, D’Elia, Guglielmi, Mangiatordi, Ricapito e Russo, che si sono prodigati con competenza per la risoluzione del caso.Un doveroso ringraziamento va anche al personale medico e paramedico, ben coordinati dal caposala, sempre gentili e disponibili.