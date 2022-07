A Giovinazzo la XVII edizione di 'Poesie al Balcone'

GIOVINAZZO (BA) - Domenica 24 luglio 2022 nuova edizione di “Poesie al Balcone”, la manifestazione per poeti di qualsiasi età, dilettanti e non, che reciteranno versi affacciati al balcone della Vedetta sul Mediterraneo a Giovinazzo (Ba).Anche quest'anno ogni autore, oltre a declamare una delle due poesie presentate (poesia scelta da una giuria composta dai soci dell'Associazione Tracce) ha potuto presentare una terza poesia avente come tema vincolante "l'accoglienza".Tema ispirato dall'attuale contesto socio, economico e politico che stiamo vivendo: accoglienza per costruire più ponti e meno muri, accoglienza del prossimo, del diverso, del dolore, dell'amore.Ospiti d'onore: Enzo Quarto, Uccio Papa e Mirko Signorile, autori del libro "Figli della luce", un perfetto connubio tra poesia, immagini e musica. Ad Enzo Quarto il compito di annunciare e declamare la poesia a tema vincolante.La manifestazione, che sarà presentata dall'attrice Annabella Giordano, è inserita nel progetto “Giovinazzo... città che accoglie”, il contenitore promosso dalla Consulta della Cultura del Comune di Giovinazzo nell’ambito dell’estate giovinazzese 2022.Posti limitati. Sarà possibile accedere all’evento previa prenotazione, e relativa conferma, inviando e-mail: associazionetracce@gmail.com