Radio Norba Battiti Live: oltre sei milioni di telespettatori su Italia 1

COLOGNO MONZESE (MI) - Ancora un grande risultato per il Radio Norba Cornetto Battiti Live su Italia 1. Ieri, in prima serata, raggiunti 6.232.000 spettatori, con una media, per minuto, di 1.295.000.

Un dato incredibile, considerando anche il 15,56% di share attiva sul target 15-64 e addirittura del 20,43% sui giovani tra i 15 e 34 anni.

Numeri che confermano il successo della ventesima edizione di Battiti Live, lo show musicale itinerante più amato dagli italiani.