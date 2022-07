Francavilla Fontana: aperte le iscrizioni per il nuovo anno scolastico dell’Asilo Nido comunale "Le Coccinelle"

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - L’Amministrazione Comunale, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, ha pubblicato un avviso informativo per le nuove iscrizioni di bambine e bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi all’Asilo Nido comunale "Le Coccinelle". - L’Amministrazione Comunale, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, ha pubblicato un avviso informativo per le nuove iscrizioni di bambine e bambini di età compresa tra i 3 e i 36 mesi all’Asilo Nido comunale "Le Coccinelle".





Anche nel prossimo anno scolastico è confermata la suddivisione in 3 sezioni in base alle fasce d’età. Potranno essere accolti 5 utenti lattanti (3 – 12 mesi); 16 utenti semi-divezzi (13 – 24 mesi) e 19 utenti divezzi (25 – 36 mesi).

Le domande dovranno essere presentate tramite il portale regionale sistema.puglia.it.

Per informazioni o assistenza l’utenza interessata potrà rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Francavilla Fontana oppure, sino al 31 luglio, direttamente presso la sede dell’asilo comunale in via Cesare Battisti.

Per l’accesso al servizio le famiglie in possesso dei requisiti potranno beneficiare dei buoni per servizi educativi da zero a tre anni erogati dalla Regione Puglia.

L’Avviso informativo è consultabile sul sito internet istituzionale. Per maggiori informazioni o chiarimenti è possibile contattare i numeri 0831820409 oppure 083182724.