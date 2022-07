Salento Book Fest: venerdì 8 luglio Enrico Galiano a Gallipoli e sabato 9 Cathy La Torre a Nardò

Info: 348/5465650.

GALLIPOLI (LE) - Il Salento Book Festival prosegue ospitando Enrico Galiano a Gallipoli venerdì 8 luglio e Cathy La Torre a Nardò sabato 9 luglio.La XII edizione de “La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori” propone come sempre un programma variegato che incontra il gusto di pubblici diversi, passando dai racconti più personali a quelli che toccano la vita e la memoria collettiva, dai fatti di cronaca alle vicende narrate nei romanzi sino ai valori e ai diritti.Venerdì 8 luglio in Piazza Tellini a Gallipoli, alle 20.30 Enrico Galiano, docente e scrittore da oltre 350.000 copie, presenta il libro “La società segreta dei salvaparole” (Salani), suo esordionella narrativa per ragazzi con un inno d’amore alle parole e alla lingua reso in un racconto delicato e potentissimo.Dialoga con l’autore Antonella Giustizieri.Sabato 9 luglio il festival fa tappa a Nardò per un doppio appuntamento. La Villa Comunale - Giardino del Castello alle ore 21 ospita l’incontro dal titolo “La cura della lettura: libri in corsia”, per parlare dell’omonimo progetto redatto dal Centro per la Salute del Bambino - Centro per il Libro e la Lettura - ACP Associazione Culturale Pediatri - Nati per Leggere - ASL Lecce. Intervengono Rosario Cavallo (Pediatra di Famiglia, Lecce - Referente progetto Nati Per Leggere, ACP, Lecce), Assunta Tornesello (Direttore UOC Oncoematologia Pediatrica, Lecce), Paolo Colavero (Psicologo e psicoterapeuta, UOC Oncoematologia Pediatrica, Lecce), Elisabetta Lippolis (Formatrice, specializzata in lettura 0-18, Trieste).A seguire, alle 22.00, l’avocata e attivista Cathy La Torre presenta il libro “Ci sono cose più importanti” (Mondadori), una mappa dei diritti civili messi ancora, troppo spesso, in secondo piano. Dialoga con l’autrice Cosimo Tarantino.Ingresso gratuito. Dettagli suwww.salentobookfestival.it. Info 348/5465650.APPUNTAMENTI SUCCESSIVISempre a Nardò lunedì 11 luglio in Piazza Cesare Battisti alle 20.30 Giancarlo Piccinni presenta il libro “Anticorpi di pace” (San Paolo), viaggio di pagine tra gli scritti di don Tonino Bello. Dialoga con l’autore Ilaria Lia, con la partecipazione di Don Angelo Corvo.Alle 21.30 la scena sarà invece del giornalista e critico musicaleGino Castaldo con il suo “Beatles e Rolling Stones. Apollinei e dionisiaci” (Einaudi), risposta definitiva alla più popolare fra le dicotomie tra la band di “bravi ragazzi” che in un decennio hanno stravolto la musica pop e i diabolici rappresentanti di un rock sboccato e trasandato.Sempre a Nardò mercoledì 13 luglio alle 20.30 è la volta della travel blogger Manuela Vitulli, con il suo “Viaggio sentimentale in Puglia” (De Agostini), un tour nella sua regione che presenterà dialogando con Milena Calogiuri e Antonluca Iasi. Alle 21.30 il filosofo e teologo Luigi Maria Epicoco presenta il libro con cui rilegge l’Eneide per interpretare la contemporaneità, “La scelta di Enea” (Rizzoli). Dialoga con l’autore Eugenio Chetta.Venerdì 15 la rotonda sul mare del Lido San Giovanni di Gallipoli ospita Veronica Pivetti che porta nel Salento un giallo “messicano”, “Tequila bang bang” (Mondadori); il fossato del Castello di Corigliano d’Otranto, invece, accoglie la cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin, prossima conduttrice di XFactor che presenta “Il cuore è un organo” (Mondadori), e l’incontro tra la giornalista RAI Daniela Tagliafico e Matilde Montinaro, sorella di Antonio, caposcorta del giudice Giovanni Falcone, rimasto ucciso nell’attentato di Capaci. Si continua a parlare di mafia e delle sue vittime con Rita Dalla Chiesa (mercoledì 20 a Nardò e giovedì 21 a Collepasso) che nell’ autobiografia “Il mio valzer con papà” (Rai Libri) narra suo padre Carlo Alberto restituendo un ritratto intimo del generale.Di nuovo a Nardò (sabato 23 e lunedì 25) con il conduttore radiofonico Diego Passoni e il romanzo ambientato a Milano nel quartiere che gli dà titolo, “Isola” (Mondadori); Gabriella Genisi, una delle quattro scrittrici crime (le altre sono Marilù Oliva, Mariolina Venezia e Grazia Varesani) de “Le invisibili” (Rizzoli), volume sul mondo criminale dal punto di vista delle donne; l’attivista Luca Trapanese ricorda che la vita non è una favola nel suo “Le nostre imperfezioni” (Salani) mentre Luca Bianchiniracconta la sua nuova esilarante commedia “Le mogli hanno sempre ragione” (Mondadori) ambientata nella sua amata Polignano. Lo scrittore, già direttore artistico del festival, è a Cutrofriano martedì 26 e a Gallipoli martedì 27, dove ci sarà anche il magistrato e saggista Nicola Gratteri che presenta il libro “Complici e colpevoli” (Mondadori). La tappa di Tuglie, in programma giovedì 28, prevede Nando Popu, voce dei Sud Sound System, che al Salento Book sale sul palco in veste di scrittore con il suo libro “Li menati” (Edizioni Radici Future).Il ricco calendario di luglio giunge a conclusione a Parabita sabato 30, con Antonio Caprarica che entra nelle vicende della famiglia reale inglese raccolte nei suoi volumi “Elisabetta. Per sempre regina” (Sperling & Kupfer) e “William & Harry. Da inseparabili a nemici” (Sperling & Kupfer).Ingresso gratuito. Dettagli suwww.salentobookfestival.it . Info 348/5465650.“Salento Book Festival” è la più grande rassegna itinerante pugliese legata all’editoria che porta storie in piazza, tra vicoli, giardini, castelli e belvedere sul mare, ospitando alcuni degli scrittori e delle scrittrici più amati ma anche personalità del mondo del giornalismo, della musica, dello spettacolo che presentano i propri lavori editoriali.Organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista Gianpiero Pisanello, fa tappa quest’anno in sette comuni della provincia di Lecce: Collepasso, Corigliano d'Otranto, Cutrofiano, Gallipoli, Nardò, Parabita e, con un progetto speciale, Tuglie, città in cui il festival è nato e ha mosso i primi passi. Diventano palcoscenico per 50 tra autori e relatori,ospiti degli oltre 35 appuntamenti in programma lungo i tre mesi estivi, per vivere il Salento attraverso “La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori”.ROSONI PER LA TRAMA 2022“Le luminarie salentine sono per noi il simbolo della festa, quella che, da sempre, riunisce la comunità nelle piazze e per le vie – dice Gianpiero Pisanello. Ed è per questo che la luminaria continua ad accompagnarci come tema grafico, tuttavia con un nuovo orizzonte: ci potrete vedere un rosone di luminarie, ma anche un rosone tipico di alcune nostre pregiate facciate, davanti alle quali si svolgono molti nostri appuntamenti, o un piccolo rosone fatto all’uncinetto, in memoria delle tradizioni che colorano questa terra, seguendo una trama ben costruita come quella che un buon libro deve avere. Così sintetizziamo graficamente la nostra Festa dei Libri e Movida dei Lettori: i nostri incontri spero siano, ancora una volta, occasioni per approfondire e approfondirsi, per guardare da un altro punto di vista, per confrontarci su ciò che scopriamo nelle pagine, per arricchirci e – perché no? - anche semplicemente chiacchierare sulle storie, ritrovandoci nelle piazze, sulla scena di alcuni degli scorci più belli del Salento e con un pubblico variegato, di tutte le età, che ci segue con affetto tutto l’anno” conclude Pisanello.LIBRO SOSPESOLa dodicesima edizione del Salento Book Festival si propone anche attraverso una nuova iniziativa solidale. In ogni appuntamento in programma, al banchetto dei libri sarà possibile acquistare un "Libro Sospeso", da destinare ai progetti del Reparto di Onco-Ematologia Pediatrica dell'Ospedale "V. Fazzi" di Lecce e della Caritas Diocesana di Nardò-Gallipoli.PREMIO SALENTO BOOK FESTIVALNovità dell’edizione 2022 è l’istituzione del Premio "Salento Book Festival", consegnato non solo a scrittori ed autori ma anche a personalità del mondo della cultura, della musica, dell'arte, dello spettacolo, della solidarietà.PREMIO "BPER: BANCA - SALENTO BOOK FESTIVAL".Ad Andrea Delogu sarà consegnato il Premio "BPER: Banca - Salento Book Festival".“BPER Banca è impegnata da molti anni a promuovere la cultura e in particolare la letteratura affiancandosi ai principali festival letterari italiani”, dichiara Cosimo Cardellicchio, responsabile Lecce sede di BPER Banca, “la presenza accanto al Salento Book Festival conferma la volontà di assumere un ruolo di indirizzo culturale con l’obiettivo anche di favorire uno sviluppo economico che sia durevole e sostenibile del tempo”."SALENTO BOOK FESTIVAL" POP BAG BY LA SELLERIE LIMITED"Celebriamo il Salento Book Festival con una nuova creazione. Canvas bianco in cotone Salentino, interamente stampato a mano con i rosoni della Puglia, simbolo delle feste patronali, delle tradizioni e dell’edizione 2022. Acquistando questa speciale POP BAG si può investire in cultura e sul Salento Book Festival. Infatti, una parte del ricavato della vendita di questa “limited edition”, sarà devoluto al Festival che da anni porta nelle piazze salentine cultura e amore per il bello". Alberto Persano per LA SELLERIE Limited.Il Salento Book Festival è finanziato da Comune di Collepasso, Comune di Corigliano d'Otranto, Comune di Cutrofiano, Città di Gallipoli, Città di Nardò e Città di Parabita. L'evento è patrocinato dalla Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Provincia di Lecce - Salento d'Amare, Università del Salento, Pugliapromozione - Agenzia Regionale del Turismo, Ordine dei Giornalisti Consiglio Regionale della Puglia, Fai - Delegazione di Lecce Gruppo del Salento Jonico. Con il contributo di Banca BPER, Banca Popolare Pugliese, Vini Mottura, Ceramiche De Santis, Colacem, Officine Cantelmo, Restructura. Partner in comunicazione sono Imove, Radiovenere e My Library.Gli appuntamenti del SBF (tranne 31 luglio a Tuglie) sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.Per partecipare è necessario prenotarsi sul sitoDettagli su www.salentobookfestival.it