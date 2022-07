Covid Puglia: +8.139 casi e 5 decessi. Tasso al 28,4%

Sono stati registrati cinque decessi. Attualmente sono 472 (ieri 444). In terapia intensiva, invece, 18 ricoverati (ieri 20).



Numero di casi maggiori registrati in provincia di Bari (2.451), seguita da quella di Lecce (1.776), Taranto (1.288) e Foggia (885). Nel Brindisino i casi sono stati 820 e nella Bat sono 776. I positivi residenti fuori regione sono 113 e 30 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive sono 92.912.

BARI - Nelle ultime 24 ore sono 8.139 i nuovi casi di Covid-19 rilevati Puglia su 28.596 test giornalieri registrati, con una incidenza del 28,4%.