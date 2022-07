Sanità Puglia: Emiliano in visita all’Ospedale Miulli

ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA) - Sarà una giornata all’insegna del progresso sanitario quella di lunedì 18 luglio, quando il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, da sempre vicino alla Sanità del territorio e alla formazione medica di eccellenza, visiterà alle ore 11.00 la struttura sia per conoscere le innovazioni tecnologiche implementate sia per vedere le aree finalizzate allo sviluppo dell’edilizia universitaria delle Facoltà.I Corsi di laurea in “Medicina e Chirurgia” e in “Infermieristica”, realizzati in sinergia con la Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”, rispondono infatti a un’esigenza largamente avvertita in campo sanitario, quella dell'innalzamento del numero di professionisti del settore con alta specializzazione. La mattinata di lavori prevede anche un incontro in sala convegni dedicato ai temi della formazione e dell’organizzazione professionale. Per l’occasione, il Presidente Emiliano dialogherà con la dirigenza e il personale del Miulli, ma anche con i discenti e i docenti dei Corsi di laurea.Saluti istituzionaliDavide Carlucci – Sindaco di Acquaviva delle FontiGiuseppe Nitti – Sindaco CasamassimaIntervengonoS.E. Mons. Giovanni Ricchiuti – Governatore E.E. “F. Miulli”Rocco Palese – Assessore alla Sanità della Regione PugliaVito Montanaro – Direttore Dipartimento Promozione della Salute Regione PugliaMauro D'Amato – Direttore del Dipartimento di Medicina e ChirurgiaConclusioniMichele Emiliano – Presidente Regione Puglia