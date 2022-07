‘Starpops Summer 2022’, non solo jazz da Starpops a Trani. Cresce l'attesa per i 'Sottosuono'

I Sottosuono, Raffaele D’Ercole alla voce e Stefano Geniale alla chitarra, sono due musicisti eclettici coinvolti in un progetto dal respiro internazionale che spazia dal brit-rock al funk, passando attraverso tutto ciò che è pop. Da due decenni si esibiscono sui palchi dei locali italiani più prestigiosi e vantano collaborazioni di spessore come quelle con Tiromancino, Giò Di Tonno, Morgan, nonché pregevoli vittorie in contest nazionali come Sanremo Rock, Castrocaro e Sanremo Music Awards.



Ad accompagnare il concerto, le proposte “live” per la cena dello chef stellato Felice Sgarra con la sua insuperabile squadra di giovani e promettenti talenti come lo chef executive Nico Gentile, il maestro panificatore Gianni Di Palma e il sous chef e pasticciere Michele Paradiso. Assieme elevano l’inno all’eccellenza e all’artigianalità e al concetto di “Starpops” come luogo in cui è bello trascorrere il proprio tempo “a stare”, come suggerisce una tipica locuzione pugliese. Un menu studiato ad hoc per la serata, espressione di intuizioni condivise con tutto lo staff, partendo sempre dalla valorizzazione del territorio, della stagionalità e dalla sostenibilità ambientale, con il tocco sapiente ed evoluto dell’interpretazione contemporanea della materia prima.





Ancora tanti special guest illumineranno le serate di StarPops. Tornerà il 5 agosto la voce raffinata e intensa di Roberta Gentile con il suo progetto “Italian soul music”.Venerdì 26 agosto la Handyman band e i classici del soul funk, blues e R&B con la voce di Ilaria Di Cugno, Luca Giannotti alla chitarra, Enrico Palmieri al basso e Marco Campanale alla batteria. A settembre due appuntamenti chiudono una straordinaria offerta musicale del cartellone: il 2 settembre il canto eclettico di Paola Arnesano, accompagnato dalla maestria del fisarmonicista Vince Abbracciante, rendono omaggio alla musica popolare brasiliana (MPB). Il 16 settembre, infine, i due fratelli di basso Pierluigi Balducci e Viz Maurodigiovanni con alla voce il guest Marco Giuliani ci faranno sognare con le più belle colonne sonore del loro progetto Cinema Volume 1.



Lasciamoci conquistare dalla straordinaria idea di intrattenimento di Starpops. La versione contemporanea delle antiche dimore destinate allo svago e alla gioia, un luogo nel quale si realizzano le condizioni dello star bene e della piacevolezza. Tante serate per incontrare l'estate, facendoci condurre dalla maestria dei fratelli Sgarra e del loro fantastico team in un percorso multisensoriale, ascoltando sonorità raffinate e degustando bontà. Un ventaglio di prelibatezze che copre tutto l’arco palatale e gustativo: dal salato al dolce, passando per l’umami. E sarà tripudio di sapori.



Info e prenotazioni: 3894930207

TRANI (BT) - Non solo jazz nella piazzetta-anfiteatro dalle atmosfere pop e optical di Starpops a Trani. Un appuntamento fuori cartellone per il bistrot di Casa Sgarra farà risuonare giovedì sera l’onda rock di un gruppo dalla storia ventennale sul Lungomare Cristoforo Colombo. Giovedì 28 luglio, alle 21,00, è atteso il live dei Sottosuono.Il contenitore culturale, attiguo al ristorante stellato dei fratelli Sgarra, è stato pensato come un salotto contemporaneo, studiato su misura per gli eletti del palato e della musica entusiasti di sostare, godendo della brezza del mare, cullati dall’ottima musica e dalle accattivanti proposte enogastronomiche. Tutto rigorosamente dal vivo.