Prefetture: Rossana Riflesso è il nuovo Prefetto BAT

BARI - Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese, ha conferito la nomina di Prefetto alla dott.ssa Rossana Riflesso, Viceprefetto Vicario di Bari. La dott.ssa Riflesso, 58 anni, nata a Bari, assumerà l'incarico di Prefetto di Barletta -Andria -Trani. Lo rende noto laRiferimento costante per tutti - spiega la nota -, la dott.ssa Rossana Riflesso ha ricevuto oggi dal Prefetto di Bari, dott.ssa Antonia Bellomo dai dirigenti e da tutto il personale della Prefettura affettuosi auguri di buon lavoro insieme alle più vive congratulazioni per la prestigiosa e meritata promozione.La dott.ssa Riflesso Rossana dal 2017 ha svolto le funzioni di Vicario del Prefetto di Bari. Laureata in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari, nel 1990 è entrata nei ruoli dell’Amministrazione Civile dell’Interno con la qualifica di Consigliere di Prefettura.Nel corso della sua carriera nel Ministero dell’Interno - prosegue la nota - ha prestato servizio presso la Prefettura di Belluno (anni 1990/1991), Prefettura di Foggia (anni 1991/1993), Prefettura di Palermo (anni 1993/2000), Commissariato del Governo di Bari (anni 2000/2001). Dal 2001 ha ricoperto diversi incarichi nella Prefettura di Bari fino al 2011. Dopo la promozione a Viceprefetto nel 2010 è stata assegnata alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani (2011- 2017) dove ha svolto anche funzioni di Vicario del Prefetto.Nel 2017 è tornata nella sede di Bari con l’incarico prima di Capo di Gabinetto, Dirigente in Posizione di Staff dell’Ufficio del rappresentante dello Stato e della Conferenza Permanente, in reggenza, fino alla nomina di Vicario del Prefetto.Insignita Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal 1 giugno 2022, la dott.ssa Rossana Riflesso, durante la sua permanenza a Bari, è stata Commissario straordinario nei Comuni di Turi, Bitetto, Gioia del Colle, Corato, Palo del Colle, Provincia di Bari e Gravina in Puglia nonchè Sub Commissario in molti Comuni tra cui il Comune di Barletta.