Trinitapoli, festeggiamenti 49 anni di sacerdozio Mons.Pavone

Se si dovessero contare anche gli anni del seminario, si direbbe facilmente che il sacerdote casalino è nato e vissuto al servizio della diocesi. Basti pensare che nel 1961 a soli 11 anni (è nato il 1° gennaio 1950) ha frequentato il seminario arcivescovile “Don Pasquale Uva” per poi passare al regionale “PioXI”.Nel suo ministero si conta anche il ruolo di componente di alcune commissioni diocesane, direttore d’uffcio pastorale e per 21 anni, dal 1° ottobre 1994 fino alla nuova nomina, vicario zonale per le città di Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia.Nel 2016 nominato Vicario generale chiamata da Mons. Giovan Battista Pichierri fino a luglio 2021.





Successivamente il nuovo arcivescovo Mons. D’Ascenzo l’ha nominato Mediatore di Curia. Nella sua cittadina è ricordato per le opere sociali compiute nel suo ministero coi giovani nell’oratorio Lauretano perno per gli oratori Anspi della zona, con le famiglie, anziani, Cartitas, per le missioni. Nel 1983 ha fondato la scuola materna “Lauretana”, ha dato ai cittadini un luogo dignitoso per il culto coi restauri della chiesa parrocchiale e ha sostenuto la pubblicazione del periodico della parrocchia: “Il Lauretano”.

- Oggi 14 luglio giorno di festa per la Parrocchia B.V.M. di Loreto di Trinitapoli è ufficiale: Mons. Giuseppe Pavone festeggia in grazia il 49° anniversario di sacerdozio. Don Peppino, cosi viene chiamato dal popolo casalino, è sempre stato uno dei simboli della sua diocesi di Trani Barletta Bisceglie, in quanto è all’opera dal 1973 quando monsignor Giuseppe Carata, vescovo di quegli anni, lo ha nominato presbitero a Trinitapoli nella stessa parrocchia dove da 49 anni esercita il a suo ministero, col titolo di parroco dall’11 giugno 1978.