Vaccinazioni Covid, da domani attivi a Bari i centri vaccinali ex Cto, Japigia e Carbonara

BARI - Da domani saranno attivi per le vaccinazioni anti Covid gli ambulatori della ASL nelle sedi Ex Cto (Lungomare Starita, 6), Japigia (Via Papalia) e Carbonara (vico Oberdan) a Bari.Per rispondere alla attuale domanda di vaccinazione conseguente alla estensione della quarta dose agli over 60, il Dipartimento di prevenzione ha predisposto nei tre ambulatori dell’area metropolitana, giornate e orari dedicati alle somministrazioni anti Covid, da domani fino al 29 luglio. Si accede solo su prenotazione, tramite Cup e/o Farmacia.Di seguito giornate e fasce orarie per le vaccinazioni:Ex Cto (Lungomare Starita, 6)- Lunedì e giovedì 11.45 – 13.15- Mercoledì e venerdì 11.45 – 14.30Ambulatorio Japigia (via Papalia, 18)- Giovedì 21 luglio 8 – 13- Giovedì 28 luglio 8 – 13Ambulatorio Carbonara (vico Oberdan)- Martedì 19 luglio 8.30 – 12.30- Giovedì 21 luglio 8.30 – 12.30- Giovedì 28 luglio 8.30 – 12.30“Consigliamo agli utenti di non accalcarsi nelle sedi vaccinali nelle prime ore del mattino – spiega Sara De Nitto, la dirigente del Dipartimento di prevenzione – è importante infatti continuare a rispettare le misure anti contagio. C’è disponibilità di vaccino – continua De Nitto - e stiamo potenziando l'offerta affinchè tutti possano effettuare in tempi brevi la vaccinazione”.L'accesso alla vaccinazione è possibile anche tramite medici di medicina generale e pediatri di libera scelta o presso le farmacie convenzionate.Restano disponibili i nove centri distribuiti in tutta la provincia e gli uffici Sisp dell’area nord dove è possibile fare la vaccinazione su richiesta. Giornate, orari e modalità di accesso sono consultabili sul portale aziendale della ASL e tramite i canali social.La quarta dose è raccomandata a tutti i soggetti di età uguale o superiore ai 60 anni e agli individui con età uguale o superiore ai 12 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti o preesistenti. Si può ricevere la vaccinazione purchè siano trascorsi almeno 120 giorni (quattro mesi) dall'ultimo richiamo o, in caso di infezione, almeno 120 giorni (quattro mesi) dalla data del primo test positivo.