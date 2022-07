- Tragedia a Spring, nello stato del Texas, dove un bambino di 7 anni di cui i genitori avevano denunciato la scomparsa qualche giorno prima è stato trovato senza vita all'interno della lavatrice dell'abitazione con cui viveva coi genitori.Il tenente Robert Minchew ha dichiarato: "Non sappiamo cosa sia successo, ma abbiamo intenzione di scoprirlo". Sarà effettuata nelle prossime ore l'autopsia per far luce sulla dinamica che ha portato alla morte del piccolo.