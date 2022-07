Vacanze con bambini, arriva su Msc Seascape un vero parco divertimenti itinerante

GINEVRA - MSC Seascape come Disneyland, la nave che farà il suo ingresso in flotta a dicembre 2022 avrà le sembianze di un vero e proprio parco divertimenti sul mare. Le crociere da sogno che realizzerà nel Mar dei Caraibi sono già acquistabili, infatti volano le prenotazioni provenienti da tutto il mondo, c’è la corsa al voucher da chi punta sull’advance booking evitando i rischi del last minute per questo paese dei balocchi sul mare.La super nave sarà la più evoluta della flotta e offrirà ai bambini infinite opzioni di intrattenimento a bordo, deliziando i suoi ospiti con 98 ore di intrattenimento dal vivo per ogni crociera e 700 mq di spazio dedicato ai giochi.· DUE SALE LEGO®: LEGO® DUPLO® per i bambini dai 3 ai 6 anni, l’altra per i i ragazzi dai 7 agli 11 che avranno l'opportunità di ottenere un certificato per diventare Master Builder LEGO®.· TRE NUOVI SPAZI CONCETTUALI PER GLI ADOLESCENTI: Il primo spazio sarà incentrato sul "Futuro" con un'area tecnologica dotata di console di ultima generazione, VR e schermi. L'area "Chill Out" offrirà un luogo in cui parlare, scambiarsi i contatti sui social media e sfidarsi a partite di ping pong e foozeball. Il terzo spazio, infine, celebra la "Musica", con una discoteca in cui dominano luci ed effetti sonori e dove i ragazzi potranno scegliere la propria hit da ascoltare fino a tarda notte.· BREAK THE WAL: un gigantesco muro tecnologico che determinerà quali prove a sorpresa dovranno affrontare sul palco di fronte a una giuria composta dal pubblico. Sorprese e risate assicurate.· VIKINGS: un gioco "educativo" che insegnerà ai partecipanti la storia dei Vichinghi, proponendo loro una sfida divertente e inedita in mare.· CABIN 12006 - THE SECRET GAME: ispirata alla serie web originale di MSC "Cabin 12006", questa esperienza coinvolgente combina musica, video, prove di Tik Tok, giochi di memoria e altro ancora, mentre gli ospiti si cimentano nella risoluzione dei misteri a bordo.· BEAT THE MUSIC: tutta la famiglia diventa protagonista, durante questo gioco interattivo e digitale dedicato alla musica. Attraverso un'app dedicata, in cui i genitori saranno chiamati a conoscere le ultime hit musicali ascoltate dai figli e i ragazzi dovranno indovinare i classici amati dai genitori. Con eliminazioni e premi, il gioco sarà sicuramente una delle esperienze più memorabili della crociera.Oltre a queste nuove opzioni di programmazione per le famiglie, MSC Seascape offrirà le esperienze tipiche che hanno reso MSC Crociere la soluzione ideale per le vacanze in famiglia. Tra le altre attività e gli intrattenimenti che si possono praticare a bordo ci sono:· DOREMILANDIA, IL DOCUMENTARIO: tutte le cabine con bambini e adolescenti includeranno un esclusiva narrazione di viaggio trasmessa sotto forma di documentario, che immergerà genitori e figli in tutti i servizi e le attività che li attendono durante la crociera. Questo sensazionale documentario dietro le quinte mostra agli ospiti i segreti della creazione del prodotto per famiglie di MSC.· MSC DANCE CREW: sviluppata in collaborazione con Fremantle - la società di produzione dietro ai talent show televisivi di successo mondiale, tra cui Idols, The X Factor e Got Talent Series - questa esperienza di competizione vede squadre di ragazzi tra i 10 e i 17 anni battersi per vincere il titolo di dance crew dell'anno.· CABIN 12006 - THE EXPERIENCE: la serie web originale di MSC, "Cabin 12006", è ora anche un'esperienza di intrattenimento dal vivo composta da sette diverse attività, tra cui un game show per famiglie e una sessione di casting con esibizioni.· TEENS CLUB: questa sala interamente dedicata agli adolescenti comprende infinite opzioni di intrattenimento, tra cui PlayStation5, Xbox X Series, Nintendo Switch, biliardino, VR, ping pong e biliardo.· TLS TEENS LATE SHOW: ogni settimana, i ragazzi saranno protagonisti di un vero e proprio "Late Show" in diretta dal Teens Club che si concentrerà su tendenze, classifiche musicali, guest star, le serie TV più amate, giochi e premi.· AMBASCIATORI JUNIOR DI MSC FOUNDATION: MSC Foundation fornisce ai giovani ospiti gli strumenti per comprendere progetti come la conservazione dell'ambiente marino, rendendoli protagonisti di attività dedicate a migliorare il mondo.Con gli orari di apertura del Kids Club e del Teens Club e le attrazioni extra come l'Aquapark, l'MSC Formula Racer e altro ancora, sono moltissime le attività disponibili a bordo di MSC Seascape per aiutare le famiglie a vivere una vacanza indimenticabile.