118 Asl Bat, Ventola (Fdi): ''Trani e Canosa non ancora riconosciute come zone carenti''

BARI - “Non posso che congratularmi e ringraziare la Direzione della ASL BAT perché ha deciso di continuare a ‘disobbedire’ agli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale. Infatti i servizi emergenza-urgenza 118 rimarranno invariati. Ma purtroppo, questo non durerà a lungo.

“Il vero problema è il mancato riconoscimento di Trani e Canosa come ‘zone carenti’, nonostante anche la Direzione generale della ASL ritenga necessaria, urgente e indispensabile, per garantire ai cittadini i Livelli Essenziali Assistenziali ed i Livelli Essenziali delle Prestazioni. Tale riconoscimento non più procrastinabile garantirebbe anche i servizi del 118 con più ambulanze con medici a bordo e le postazioni fisse medicalizzate dei residenti di Minervino e Spinazzola.

“Sono anni che sollecito la Giunta Emiliano ad adottare la delibera necessaria. Ora è più che mai necessaria. Non si perda più tempo. I cittadini del territorio della ASL BAT sono pugliesi a tutti gli effetti e non cittadini di serie B!

“Per questo è necessario tenere alta la guardia, ma contemporaneamente confido nell’impegno degli altri miei colleghi del territorio a sostenere questa battaglia che porto avanti sin dal 2019.”