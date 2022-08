42° anniversario della strage di Bologna: domani Decaro depone una corona di fiori presso la lapide sulla facciata di Palazzo di Città

BARI - In occasione del 42° anniversario della strage di Bologna, domani, martedì 2 agosto, il sindaco Antonio Decaro deporrà una corona di fiori presso la lapide esposta sulla facciata di Palazzo di Città in ricordo delle vittime baresi della tragedia: Sonia Burri, Francesco Cesare Diomede Fresa, Vito Diomede Fresa, Errica Frigerio, Patrizia Messineo, Giuseppe Patruno e Silvana Serravalli.Alle ore 10.25, stesso orario in cui il 2 agosto del 1980, nella sala d’aspetto della stazione di Bologna, esplose l’ordigno che uccise ottantacinque persone e ne ferì oltre duecento, sarà osservato un minuto di silenzio.