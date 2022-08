BARI - Questa sera per il secondo appuntamento con il mercato serale, l’assessora allo Sviluppo economico Carla Palone, a partire dalle ore 19.00, sarà in via Portoghese, nei pressi dello Stadio del Nuoto per ringraziare operatori e avventori che hanno condiviso questa esperienza. I cittadini potranno fare acquisti tra le bancarelle dalle ore 16 alle 21.